Impfungen mit Astrazeneca ausgesetzt: Große Verunsicherung

Dass Deutschland am Montag die Impfungen mit Astrazeneca ausgesetzt hat, bezeichnete Bundesgesundheitsminister Jens Spahn als „reine Vorsichtsmaßnahme“. Dennoch: Die Verunsicherung ist groß. Auch im Ostalbkreis.

„So wie sich die Corona-​Pandemie derzeit entwickelt, gibt es nur zwei Möglichkeiten: Sich anstecken oder die Ansteckung durch eine Impfung vermeiden“, so Dr. Erhard Bode, Vorsitzender der Kreisärzteschaft Schwäbisch Gmünd.





Weshalb sich Dr. Bode ganz klar dafür ausspricht, die Impfungen mit Astrazeneca fortzuführen und was Impfberechtigte, bei denen ein Impftermin kurz bevorstand, nun beachten müssen, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

Dass in Deutschland vorerst nur zwei Vakzine zur Verfügung stehen, sorgt bei einigen Bürgern für große Verunsicherung. Und führt bei vielen auch zu der Frage, wie groß das Risiko ist, dass es nach einer Impfung mit Astrazeneca zu Nebenwirkungen kommt.

