Ökumene in Schwäbisch Gmünd — an der Pandemie gewachsen

Jetzt, kurz vor Ostern, blicken Dekanin Ursula Richter und Dekan Robert Kloker gemeinsam auf ein Jahr zurück, das durch Corona einerseits massiv erschwert wurde, andererseits auch viele neue positive Aspekte hervorbrachte. Den letzten Gottesdienst ohne Coronaregeln konnten die beiden Geistlichen mit ihren Gemeinden am 15 . März 2020 feiern.

Welche Erfahrungen sie im vergangenen Jahr, seit jenem Sonntag ohne Gottesdienst, gemacht haben, und wie ihre ökumenischen Pläne aussehen, erzählen Dekan Kloker und Dekanin Richter am 18 . März in der Rems-​Zeitung.



Der Sonntag vor einem Jahr ist den beiden Gmünder Dekanen ganz besonders stark zur bleibenden und schmerzhaften Erinnerung geworden. Der. März war der einzige Sonntag, an dem es überhaupt keinen Gottesdienst gab. Dekanin Richter erinnert sich an eine Christin, die mit Tränen in den Augen zu ihr sagte: „Das gab es nicht einmal im Krieg.“

