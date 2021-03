Schaufenster eingeschlagen und Schmuck gestohlen

Ein bislang unbekannter Einbrecher schlug am Dienstag zwischen 18 und 19 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand die Glasscheibe einer Schaufensterauslage, direkt am Ladeneingang eines Juweliergeschäftes in der Kornhausstraße ein und „bediente“ sich bei den Ausstellungsstücken.

Mittwoch, 17. März 2021

Gerold Bauer

Der Straftäter entwendete laut Polizeibericht zwei Ausstellungsboxen mit zwölf Paar versilberten und vergoldeten Deko-​Trauringen im Gesamtwert von etwa 400 Euro. Durch die Ladenbesitzerin konnte zwischen 18 . 30 Uhr und 19 Uhr ein lauter Knall, ähnlich eines Silvesterböllers, wahrgenommen werden. Hierbei handelte es sich vermutliche um die zerberstende Glasscheibe. An der Schaufensterauslage entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.





Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 /​ 3580 entgegen.

