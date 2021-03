Digitalisierung: Grundschule Böbingen

Am Mittwoch stellten Schulleiter Achim Falkenberg und Bürgermeister Jürgen Stempfle den Fortschritt der Digitalisierungsmaßnahmen an der Schule am Römerkastell in Böbingen vor. Zu Beginn betonte Stempfle, dass der Schulleiter sehr technikaffin sei. Diesem Umstand sei es zu verdanken, dass es im Bereich der Digitalisierung an der Böbinger Grundschule eben sehr flott vorangehe.

Der Bund habe insgesamt für die DigitalisierungbisMillionen Euro zur Verfügung gestellt, die auf die einzelnen Bundesländer verteilt werden.Millionen hiervon entfallen auf das Land Baden-​Württemberg, welches diese Summe nochmals aufMillionen erhöht habe. Die Schule am Römerkastell erhält hierausEuro, wobei nach der Bewertung weitere knappEuro hinzukamen.Was genau an der Schule angeschafft wurde lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Donnerstag,. März.

