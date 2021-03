Gemeinde Böbingen baut kommunales Testangebot auf

Die Testmöglichkeiten, die vom Kreis oder im Rahmen der DRK-​Aktionen angeboten werden, sind ein wichtiger Baustein, um eine schnelle Ausbreitung von Corona zu vermeiden. Doch für die möglichst flächendeckente Teststrategie reicht das nicht aus. Die Gemeinde Böbingen baut daher ein eigenes Testangebot auf.

Donnerstag, 18. März 2021

Gerold Bauer

Angesichts der Erkenntnis, dass häufiges Testen einen wertvollen Beitrag zur Rückkehr in ein normales Alltagsleben leisten kann, kommt es nun darauf an, dass über die bis jetzt bestehenden Testmöglichkeiten dezentral weitere geschaffen werden. In diese Pflicht lässt sich der Böbinger Bürgermeister Jürgen Stempfle gerne nehmen — war er doch zu Beginn einer der Vorreiter des Corona-​Schutzes in seinem Rathaus.







Wie Bürgermeister Stempfle das in die Tat umsetzen will, erklärt er am 19 . März in der Rems-​Zeitung!



