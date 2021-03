Gmünder Altersgenossenvereine: Alois-​Fest am 7 . Mai ist wegen Corona abgeblasen

Foto: hs

Am Donnerstagabend haben sich die Vorstände der diesjährigen AGV-​Jubiläumsvereine unter der Regie des AGV-​Dachverbands bei einer Videokonferenz getroffen. Es wurde darüber beraten, wie die Gmünder Altersgenossen mit der Pandemie-​Situation umgehen sollen.

Donnerstag, 18. März 2021

Heino Schütte

28 Sekunden Lesedauer



7

Die zentrale Frage: Kann der diesjährige Doppel-​Festreigen von Mitte Mai bis in den Juli hinein wie geplant stattfinden oder soll abgesagt oder in den Herbst verlegt werden. Gerhard Bucher, Vorsitzender des AGV-​Dachverbands, erklärte am Abend gegenüber der Rems-​Zeitung: Es gebe darüber noch keine Entscheidung. Die einzelnen Vorstände wollen in den betroffenen Vereinen noch eine Mitgliederbefragung durchführen. Allerdings stehe bereits fest, dass das für. Mai geplante Alois-​Fest im Congress Centrum Stadtgarten wegen der Corona-​Situation abgeblasen werde. Es sei unter diesen Pandemie-​Bedingungen einfach nicht durchführbar.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



55 Aufrufe

115 Wörter

9 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb