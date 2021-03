Impfungen mit Biontech im Impfzentrum Gmünd

Fotos: nb

Die 101 -​Jährige Hedwig Wolff war die erste, die am Donnerstagmorgen im Impfzentrum in der Schwerzerhalle geimpft wurde. Ihr folgten fünf weitere Frauen, die ebenfalls über 100 Jahre alt sind. Bis 12 . April finden nun täglich 66 Impfungen mit Biontech im Gmünder Impfzentrum statt.

Donnerstag, 18. März 2021

Nicole Beuther

Neben Landrat Dr. Joachim Bläse und Gmünds Bürgermeister Christian Baron war auch der Waldstetter Bürgermeister Michael Rembold zum Auftakt des Impfzentrums gekommen. Die Stuifengemeinde wird mit seinem dreitägigen Impfzentrum in der Stuifenhalle am. März an den Start gehen. Hier und auch in Gmünd ist die Impfbereitschaft bei den über-​Jährigen sehr groß.

