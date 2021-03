Ostalb-​Feuerwehren: Das große Miteinander wird erneut um ein Jahr verschoben

Aus Gründen der eigenen Sicherheit und im Sinne der großen Verantwortung für die Mitbürger des Ostalbkreises fällt auch in diesem Jahr der Kreisfeuerwehrtag aus. Nun schon zum zweiten Mal wird die Großveranstaltung mit jeweils großem Publikumsandrang, die in Westhausen stattfinden sollte, nun um ein Jahr verschoben.

Donnerstag, 18. März 2021

Heino Schütte

Mit dem dritten Anlauf soll es aber dann endgültig klappen: Das Kreisfeuerwehrfest in Westhausen, das eigentlich im Rahmen des-​jährigen Jubiläums der Freiwilligen Feuerwehr Westhausens schon im vergangenen Jahr hätte stattfinden sollen und wegen Corona aufverschoben wurde, soll nun erst vom. bis. Juligefeiert werden. Die Führungsebene der Freiwilligen Feuerwehr Westhausen, Bürgermeister Markus Knoblauch und Mitveranstalter Michael Mühleck vom Event– und Logistikanbieter Ostalb PA Westhausen haben in enger Abstimmung mit Kreisbrandmeister Otto Feil und dem Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbands Ostalb Willibald Freihart entschieden, das Kreisfeuerwehrfest in Westhausen nochmals um ein Jahr zu verschieben. Auf Grund der weiterhin unsicheren Situation im Zusammenhang mit der Pandemie war das Risiko und die Verantwortung für die Durchführung der Großveranstaltung einfach zu groß.

