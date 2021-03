Klimaschutz: „Versprechungen lösen keine Probleme!“

In vielen Städten wurden „Fridays for Future“-Aktionen durchgeführt. In Gmünd stellten sich junge Leute an die Königsturmstraße.

Freitag, 19. März 2021

Gerold Bauer

Am weltweiten Aktionstag von „Fridays for Future“ gab es aufgrund der Pandemie keine großen Demonstrationen, sondern dezentral in verschiedenen Städten punktuell Aktionen. In Gmünd hatten sich junge Frauen zur Hauptverkehrszeit am Straßenrand aufgestellt, um quasi im Vorbeifahren auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. „Versprechungen lösen keine Probleme!“, so ihre Botschaft.

