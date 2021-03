Böbinger Gemeinderat beschließt Haushalt

Die über sechs Millionen Euro für Investitionstätigkeiten bezeichnete der Böbinger Bürgermeister Jürgen Stempfle zu Beginn der Gemeinderatssitzung am Montagabend als rekordverdächtig. Und er versicherte: „Wir verfügen über eine ausreichende Liquidität.“

Dienstag, 02. März 2021

Edda Eschelbach

In den geplanten Investitionen sind rund drei Millionen Euro allein für den Bereich Bildung – für Schule und Kinderbetreuung – vorgesehen. Auch auf Wunsch des Gemeinderats seien, so Stempfle, verschiedene Änderungen im Haushaltsplanentwurf 2021 vorgenommen worden.







Was die Vorsitzdenden der drei Gemeinderatsfraktionen in ihren Haushaltsreden sagten, steht am 2 . März in der Rems-​Zeitung.



