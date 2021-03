Gmünder Impfstrategie vorgestellt

Testen, darüber besteht Einigkeit, gehört zu den wichtigen Schritten in Richtung auf mehr Lockerungen vom Corona-​Lockdown. Und für Lehrer/​innen sowie KiTa-​Teams gibt es ab sofort ein besonders bequemes Test– Angebot.

Dienstag, 02. März 2021

Manfred Laduch

Dass sich alle Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieher/​innen in Kindertagesstätten zweimal wöchentlich kostenlos auf Covidtesten lassen können, war Bestandteil der Teststrategie, die das Land nach der Wiederöffnung der ersten Schulen erlassen hatte. Dass in der vergangenen Woche noch relativ wenige Pädagogen dieses Angebot wahrnahmen, veranlasste die Stadt zur Einführung der „Gmünder Impfstrategie“. Worin diese besteht, ist in der Dienstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung nachzulesen.

