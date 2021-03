Himmelsgarten: Kleintierzoo bekommt wieder Alpakas und voraussichtlich neue Betreuer

Foto: hs

Aus dem beliebten Kleintierzoo des Landschafts– und Familienparks Himmelsgarten bei Wetzgau gibt es Neuigkeiten: Die Alpakas (Bild) kommen wieder. Und voraussichtlich übernimmt der örtliche Kleintierzuchtverein die Betreuung der Anlage.

Dienstag, 02. März 2021

Heino Schütte

22 Sekunden Lesedauer



Der Alpakahof Kaut will sich nach einjähriger Pause wieder im Himmelsgarten engagieren. Viele Besucher hatten die freundlichen, neugierigen und zutraulichen Tiere schwer vermisst. Zudem soll der bauliche Zustand der städtischen Kleintieranlage verbessert werden. Der Pachtvertrag mit dem Kreisverband der Kleintierzüchter ist ausgelaufen. Möglicherweise wird der örtliche Kleintierzuchtverein Rehnenhof zukünftig den Zoo übernehmen und pflegen. Ausführlicher Bericht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

