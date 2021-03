Startschuss für Kindergartenneubau in Eschach

Foto: esc

Mit dem Spatenstich gaben alle am Bau Beteiligten den offiziellen Startschuss für den so dringend notwendigen Kindergartenneubau in Eschach. Entsprechend freute sich auch Bürgermeister Jochen König, dass tatsächlich vom Architektenbüro bis zu Gemeinderäten und der Kindergartenleitung alle gekommen waren, um bei diesem Moment dabei zu sein und aktiv den Start mit dem Spaten zu begleiten.

Dienstag, 02. März 2021

Edda Eschelbach

29 Sekunden Lesedauer



Bürgermeister König schaute voraus und verlieh seiner Erwartung Ausdruck: „In eineinhalb Jahren wollen wir mit dem Bau fertig sein und das Band zur Einweihung zerschneiden.“ Mit dem Neubau der dann sechsgruppigen Kindertagesstätte komme die Gemeinde ihrer Verpflichtung nach und schaffe neue Kindergartenplätze, die dringend gebraucht werden.





Über den Spatenstich für den neuen Eschacher Kindergarten berichtet die Rems-​Zeitung am 2 . März.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



176 Aufrufe

117 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Eschach ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb