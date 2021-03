Zwei Hunde außer Kontrolle: Mann erlitt mehrere Bisswunden

Symbol-​Bild: gbr

Ein 64 -​Jähriger wurde von zwei Hunden attackiert und gebissen. Die Halterin konnte ihre Tiere nur mit Hilfe von Elektroschocks dazu bringen, von ihrem Opfer abzulassen.

Dienstag, 02. März 2021

Gerold Bauer

27 Sekunden Lesedauer



20

02

2021

10

15

64

64

Dem Vorfall in Rot am See schildert das Polizeipräsidium Aalen folgendermaßen: AmgegenUhr wollte ein-​Jähriger eine Grundwassermessstelle überprüfen. Dabei wurde der Mann von zwei freilaufenden Hunden angegriffen, welche von einem nahegelegenen Grundstück auf ihn zu rannten. Der Mann erlitt mehrere Bisswunden. Die Hundehalterin scheiterte dabei, ihre Hunde zurückzurufen. Letztlich versetzte sie den Hunden über deren Halsbänder Stromstöße, damit diese von dem Mann abließen. Der Frau drohen nun gleich mehrere Strafanzeigen. Der-​Jährige musste nach dem Angriff ärztlich versorgt werden.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



329 Aufrufe

108 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb