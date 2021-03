22 . Festival Schloss Kapfenburg

Die Pino Barone Band Foto: Fembohaus

Wer Lust auf einen Kurzurlaub hat, ist am Sonntag, den 25 . Juli, auf Schloss Kapfenburg genau richtig. Denn Atrin Madani und die Pino Barone Band feat. Roberta Valentini entführen die Zuschauer einen Abend lang an den Sehnsuchtsort Italien.

Samstag, 20. März 2021

Nicole Beuther

35 Sekunden Lesedauer



Dazu gehört natürlich auch das passende kulinarische Angebot. Atrin Madani feiert sein Debut beim Festival Schloss Kapfenburg mit einem Konzert zu Ehren des Italo-​amerikanischen Sängers Tony Bennett. „I Left My Heart (in San Francisco)“, „The way you look tonight“, „The good life“ – es ist eine Reise in die Zeit, als die Deutschen den Italienurlaub für sich entdeckten und ihnen die Lieder von Legenden wie Tony Bennett und Dean Martin aus dem Autoradio die Fahrt ins damals noch exotisch anmutende Italien verkürzten.





Was die Gäste erwartet und wer bis jetzt alles beim Festival auftritt, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



157 Aufrufe

140 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb