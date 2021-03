7 -​Tage-​Inzidenz von 106 — weitere Beschränkungen drohen

Die Außenbestuhlung hat Oliver Eger rausgestellt, wann er wieder Gäste vor Ort bewirten kann, das steht in den Sternen. Foto: nb

Frühestens ab dem 22 . März wären nach dem Stufenplan weitere Öffnungen in den Bereichen Gastronomie, Kultur und Freizeit möglich gewesen. Doch bereits am Donnerstag hat Baden-​Württemberg angekündigt, dass dieser vierte Öffnungsschritt des Stufenplans nicht in Kraft tritt. Das Land ist weit entfernt von stabilen und rückläufigen Inzidenzen. Im Ostalbkreis drohen bald weitere Beschränkungen, am Freitag wurde eine 7 -​Tage– Inzidenz von 106 gemeldet.

Vor zwei Wochen noch war Oliver Eger voller Hoffnung. Die Wiedereröffnung der Einzelhandelsgeschäfte am 8 . März änderte zwar nichts an seiner Situation. Doch angesichts des Inzidenzwertes von 42 im Ostalbkreis hegte Eger Hoffnung, dass er die Außengastronomie seines Alpen Wirtshauses 14 Tage später vielleicht öffnen darf. Doch die Voraussetzung – eine stabile Entwicklung des Infektionsgeschehens – ist nicht erfüllt. Mehr noch: Am Freitag meldete das Landesgesundheitsamt für den Ostalbkreis einen Inzidenzwert von 106 .





Was diese Situation für Gastronomen und Einzelhändler bedeutet und welchen Stellenwert das Impfen und Testen im Ostalbkreis einnimmt, steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



