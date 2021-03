Statement aus Gmünd gegen das Nein aus Rom

Foto: nb

Ein einfaches Nein sorgt derzeit weltweit in der Katholischen Kirche für Empörung und Protest: das Nein der Glaubenskongregation in Rom zur Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften.„Es wird deutlich, dass ein starker Ruck durch die Kirche geht“, sagt Dekan Robert Kloker.

Samstag, 20. März 2021

Edda Eschelbach

Die massive Positionierung von Seelsorgern und Seelsorgerinnen sei, so Kloker, ein neues Phänomen. „Viele sind nicht mehr bereit, alles zu akzeptieren, was von Rom kommt.“ Auch die Position der Katholischen Kirche in Schwäbisch Gmünd ist eindeutig.





Wer wissen will, wie Dekan Kloker und mit ihm das Pastoralteam der Seelsorgeeinheit Schwäbisch Gmünd-​Mitte sowie die Gruppe „Katholischer Aufbruch Schwäbisch Gmünd – Maria 2 . 0 “ zum Nein aus Rom stehen, erfährt das in der Rems-​Zeitung am 20 . März.



