Fahrbahnverlauf falsch eingeschätzt

Am Samstag gegen 2 Uhr befuhr ein 23 -​Jähriger mit seinem Mercedes die B 29 in Fahrtrichtung Stuttgart. In der dortigen Baustelle schätzte er den Fahrbahnverlauf falsch ein und fuhr auf den linken Fahrstreifen, wo sich die Baustelle befindet.

Samstag, 20. März 2021

Als er vor sich eine Baumaschine erkannte, bremste er sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Ein nachfolgender-​Jähriger, der ebenfalls auf den linken Fahrstreifen gewechselt war, erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Polo auf den Mercedes auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca.Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

