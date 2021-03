Fassadenbrand einer Doppelhaushälfte

Am Brunnenplatz in Iggingen hat am Sonntagmorgen die Fassade einer Doppelhaushälfte gebrannt. Auslöser war ein Heckenbrand. Die Feuerwehrmannschaften aus Iggingen, Gmünd und der Verwaltungsgemeinschaft Leintal waren schnell vor Ort, so dass der Brand rasch gelöscht werden konnte

Sonntag, 21. März 2021

Nicole Beuther

Ein Nachbar hatte den Heckenbrand frühzeitig bemerkt und dies der Polizei und der Feuerwehr mitgeteilt. Es gab keine Verletzten.

Iggingen

