Gemeinsame Impfstraße für Gemeinden der VG Rosenstein

Foto: Tim Reckmann_​pixelio

Die Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein macht auch beim Impfen gemeinsame Sache. Die Stadt Heubach hat bereits ihre über 80 -​jährigen Bürgerinnen und Bürger angeschrieben und die Impfbereitschaft abgefragt. In den weiteren Gemeinden der VG Rosenstein (Bartholomä, Böbingen, Heuchlingen und Mögglingen) erfolgt dies in den nächsten Tagen durch die jeweiligen Gemeindeverwaltungen.

Sonntag, 21. März 2021

Nicole Beuther

55 Sekunden Lesedauer



80

14

15

Nun werden gemeinsam mit dem Landratsamt Ostalbkreis die Impfungen geplant und koordiniert. Den Impfwilligen werden die Termine schriftlich mitgeteilt.Durchgeführt werden die Impfungen in der Stadthalle in Heubach. „Wir werden hier wie in den großen Impfzentren ebenfalls eine Impfstraße aufbauen, damit die Impfungen professionell und reibungslos durchgeführt werden“, so Bürgermeister Frederick Brütting. Insgesamt rechne man für die angemeldeten Heubacher Bürgerinnen und Bürger mit vier Tagen bis alle die erste Impfung erhalten haben.Um die Infrastrukturen effektiv zu nutzen und mit den Impfungen schnell weiterzukommen, werden im Anschluss an die Impfungen von Heubach auch die Gemeinden Bartholomä, Böbingen, Heuchlingen und Mögglingen ein Impfangebot für über-​Jährige in der Heubacher Stadthalle machen.Begonnen wird mit den Impfungen der Stadt Heubach in der Kalenderwoche. Im Anschluss daran werden voraussichtlich in KWdie Impfungen der weiteren Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft erfolgen. Fragen hierzu beantworten die Rathäuser der Gemeinden.Die Bürgermeister haben sich kurzfristig darauf verständigt, diese Impfstraße gemeinsam zu nutzen, um Zeit und Aufwand einzusparen, da nicht in jeder Gemeinde extra ein Impfzentrum aufgebaut werden muss.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



87 Aufrufe

222 Wörter

27 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Heubach ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb