Gmünder Stadtlauf: Großkopf räumt alles ab

Foto: Großkopf

Beim von der DJK Gmünd virtuell ausgetragenen 35 . Gmünder Stadtlauf ragt eindeutig ein Läufer heraus: Johannes Großkopf vom Sparda-​Team Rechberghausen hat tatsächlich das Kunststück fertig gebracht, auf allen drei angebotenen Strecken die schnellste Zeit zu laufen. Bei den Frauen gibt es indes drei unterschiedliche Siegerinnen.

Sonntag, 21. März 2021

Alex Vogt

21

1

35

1

58

32

00

2

39

49

00

44

1

32

48

18

22





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 22 . März.



Am Donnerstag war für den Stadtlauf-​Dominator der Halbmarathon dran, ehe Großkopf am Sonntag auf den Strecken über zehn und fünf Kilometer unterwegs war. Herausgekommen ist jeweils dasselbe. Der Bettringer vom Sparda-​Team Rechberghausen lief auf allen Strecken über, zehn und fünf Kilometer die Bestzeit des. Gmünder Stadtlaufes. Und sicherte sich obendrein in einer Gesamtzeit vonStunden auch den Sieg beim Push Data Cup, bei dem die Ergebnisse auf allen drei Strecken zusammengerechnet werden. Bei den Frauen schaffte es hier Petra Kübler (DJK Gmünd/) auf Platz eins.Kübler war mitMinuten auch die schnellste Teilnehmerin über zehn Kilometer. Den Halbmarathon-​Sieg bei den Frauen sicherte sich Julia Stier aus Waldstetten (Stunden). Über fünf Kilometer siegte Annika Seefeld (Sparda-​Team Rechberghausen) inMinuten.

