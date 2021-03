Photovoltaik-​Anlage in Abtsgmünd: Signalwirkung für den Ostalbkreis

Es sind beeindruckende Zahlen: 2500 Photovoltaik (PV)-Module sind auf dem Sheddach der über 10 000 Quadratmeter großen Produktionshalle der Firma Kessler & Co. GmbH & Co KG montiert. Die schrägen Dachflächen haben mit ihrer Neigung von 30 Grad und ihrer Südausrichtung eine für PV-​Module optimale Ausrichtung zur Sonne.

Zahlen, die auch Württembergs Umweltminister Franz Untersteller auf den Plan riefen, um sich diese gewaltige Anlage in Abtsgmünd einmal aus der Nähe anzuschauen.







Welche Aussage Untersteller in Erstaunen versetzte und warum die Anlage für den Ostalbkreis Signalwirkung hat, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.



Die Anlage bedeckt fast das gesamte Sheddach, so dassKilowattpeak PV-​Leistung darauf Platz finden. Jedes einzelne Modul hat eine Leitung vonWatt. Pro Jahr werden mit dieser AnlageMegawattstunden Strom erzeugt, wodurchTonnen CO-​Äquivalente eingespart werden.Prozent davon fließen in die eigene Produktion.

