Schnelltests für Schüler am Parler-​Gymnasium

Foto: parler

Am Parler-​Gymnasium beginnen nun auch die Schnelltests für Schülerinnen und Schüler. In Zusammenarbeit mit der Praxis Dr. Palfi handelt es sich hierbei wie bei den Testungen der Lehrkräfte nicht um Selbsttests, sondern Tests durch Sybille Lämmle, medizinische Fachangestellte der Praxis Dr. Palfi.

Sonntag, 21. März 2021

Nicole Beuther

36 Sekunden Lesedauer



5

6

1

2

Lehrkräfte können sich am Parler-​Gymnasium seit zwei Wochen wöchentlich zweimal testen lassen. Nun wurden die Testmöglichkeiten erweitert auf die Schülerinnen und Schüler der Klassenund, sowie der Kursstufeund, die sich aktuell im Präsenzunterricht befinden. Der Schulleitung um Thomas Eich und Ralf Gärtner ist es ein großes Anliegen, dass der Präsenzunterricht nicht zum Pandemietreiber wird. So ist es am Parler selbstverständlich, dass Masken getragen werden müssen, Abstände einzuhalten sind und fleißig gelüftet wird. Dazu hat die Schule alle Unterrichte in große Räume verlegt, genutzt werden die Mensa, die Sporthalle, Musik– und Kunstsaal, oder auf zwei Räume verteilt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



143 Aufrufe

145 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb