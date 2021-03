Ostalb-​Inzidenz von 100 : Etwaige Beschränkungen frühestens am Donnerstag

Wie das Landratsamt soeben mitteilt, wird der Ostalbkreis erst am Dienstag das Vorliegen der Inzidenz über 100 mittels Verfügung bestätigen. Etwaige Beschränkungen auf Grundlage der Corona-​Verordnung würden damit frühestens am Donnerstag in Kraft treten.

Montag, 22. März 2021

Nicole Beuther

Weitere Informationen zur Entscheidung des Landrats wurden für den späten Nachmittag/​frühen Abend angekündigt. Wie berichtet lag die Inzidenz im Ostalbkreis am Sonntag beiund damit zum dritten Mal in Folge über. In einer Pressemitteilung hatte das Landratsamt am Sonntag mitgeteilt, dass Landrat Dr. Bläse zunächst das aktuelle Ausbruchsgeschehen im Ostalbkreis im Detail unter die Lupe nehmen und bewerten möchte. Eines habe sich aber bereits jetzt klar herauskristallisiert – nämlich eine maßgebliche Rolle der Kitas. Bei einem weiterhin diffusen Infektionsgeschehen habe die Landkreisverwaltung keinen Ermessens– oder Gestaltungsspielraum mehr, so Bläse am Sonntag.Ob und welche Maßnahmen unter Umständen über die Corona-​Verordnung hinaus notwendig sind will der Landrat prüfen lassen. Auch das heutige Bund-​Länder-​Treffen spielt eine Rolle.

