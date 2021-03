„Querdenken 7171 “-Demo und Gegendemonstration

Begleitet von einer erhöhten Polizeipräsenz fand am Sonntagabend auf dem oberen Markplatz die 100 . Demonstration von „Querdenken 7171 “ in Gmünd statt. Verschiedene Organisationen und Parteien hatten zum Gegenprotest aufgerufen. Die Polizei sorgte für den nötigen Abstand, es blieb ruhig.

Montag, 22. März 2021

Die Polizei, die mit vielen Einsatzkräften vor Ort war, sorgte für den nötigen Abstand der beiden Gruppen – 100 Meter und zwei Absperrgitter trennten Demonstranten und Gegendemonstranten.





Weshalb es den Gegendemonstranten so wichtig war, ein Zeichen zu setzen und wie sie sich äußerten, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.



RundAnhänger von „Querdenken“ hatten sich abUhr auf dem großen Platz vor dem Rathaus versammelt. Ausgerechnet dort, wo am Tag des Rassismus letztmals die Lichtinstallation der Aktion #gmündfliegtbunt am Rathaus erstrahlte, ein Symbol für Gmünd als bunte und tolerante Stadt. Auf so manchen Gegendemonstranten musste das zu diesem Zeitpunkt wie Hohn gewirkt haben.

