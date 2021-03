TSGV Waldstetten: Martin Röhr geht Weg mit der U23 weiter

TSGV Waldstetten: Martin Röhr geht Weg mit der U 23 weiter

Foto: RZ

Nicht nur bei der Landesliga-​Mannschaft des TSGV Waldstetten wird während der Corona-​Pause hinter den Kulissen gearbeitet. Auch bei der U 23 des Vereins werden Planungen für die nächste Saison vorangetrieben. So hat nun Daniel Plischke, Sportlicher Leiter der Zweiten, bekanntgegeben, dass Trainer Martin Röhr auch in der kommenden Spielzeit die Geschicke der U 23 leiten wird.

Montag, 22. März 2021

Alex Vogt

„Wir haben im Juni des vergangenen Jahres die Ubei uns im Verein installiert mit vielen jungen Spielern, die durchweg Potenzial haben. Ich möchte da einfach weitermachen und mit der mit Abstand jüngsten Mannschaft in der Kreisliga A I erfolgreich sein“, sagt Röhr selbst zu seiner Verlängerung.Vor allem die jüngsten Partien vor dem Lockdown im November hätten gezeigt, über welch großes Potenzial seine Mannschaft verfüge, so der Übungsleiter weiter. Dazu kommen auch im Sommer wieder zahlreiche junge Spieler aus der U, einige davon konnten schon erste Erfahrungen in der Usammeln. „Für mich wird es einfach unheimlich spannend, mit diesen vielen jungen Spielern die nächsten Entwicklungsschritte zu gehen, in einer hoffentlich dann erfolgreichen Saison. Dazu spüre ich das Vertrauen und die Wertschätzung des Vereins“, so Röhr weiter.Plischke freut sich über die Verlängerung Röhrs, der das Interesse so manchen Vereins aus der Region auf sich gezogen hatte. Die Ubirgt unheimlich großes Potenzial, da auch die komplette Mannschaft beim TSGV verlängert hat. So freuen sie sich beim TSGV Waldstetten nicht nur darauf, dass endlich mal wieder Fußball gespielt werden kann – sie freuen sich auch auf die nächsten Auftritte der U, unter ihrem neuen alten Trainer Martin Röhr.

