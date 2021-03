Abtsgmünder Band Necrotted mit neuem Album

Foto: privat

Sehr viel Zeit, Mühe und Geld hat die Band Necrotted in die Planung, Umsetzung und Produktion des neuen Albums investiert. Wäre die Pandemie nicht, dann würde nun die Krönung der umfangreichen Arbeit anstehen: Eine Tour durch Europa und Auftritte bei Festivals. Was bleibt sind die Social-​Media-​Kanäle. Das Schöne: Hier findet das Album der Abtsgmünder Band so viel Anklang wie nie zuvor; die Reichweite liegt bei über 300 . 000 .