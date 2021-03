Erneute Beratung von Merkel und den Ministerpräsidenten

Nach der massiven Kritik an den Corona-​Beschlüssen wird Bundeskanzlerin Merkel kurzfristig erneut mit den Ministerpräsidenten beraten. Für Unmut hatte vor allem gesorgt, dass die Umsetzung zentraler Beschlüsse noch offen war, unter anderem die Frage, wie mit den „Ruhetagen“ an Gründonnerstag und Karsamstag verfahren wird. Ministerpräsident Kretschmann hat am Vormittag bei einer Sondersitzung des Landtags angekündigt, dass es in Stadt– und Landkreisen mit einer Inzidenz über 100 eine nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr geben wird.

Mittwoch, 24. März 2021

Angekündigt hat Kretschmann auch, dass Mitfahrende in einem privaten Pkw eine medizinische Maske tragen müssen, wenn sie nicht im selben Haushalt leben.

