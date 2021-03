Stimmen zum radikalen Lockdown

Dass es im Ostalbkreis zu verschärften Corona-​Maßnahmen kommt, hat kaum einen gewundert – die Inzidenz lag am Dienstag bereits den fünften Tag in Folge über 100 . Doch der von Bund und Ländern radikale Lockdown über Ostern bringt weitere Beschränkungen mit sich. Überrascht zeigen sich die Kirchen, die auf Ostergottesdienste verzichten sollen. Enttäuscht äußern sich die Vertreter der Gastronomie und der Hotellerie.

Mittwoch, 24. März 2021

Vom 1 . bis 5 . April, also von Gründonnerstag bis Ostermontag, soll das öffentliche, private und wirtschaftliche Leben in Deutschland weitgehend heruntergefahren werden. Die Kirchen müssen ebenfalls Verzicht üben – sie sollen auf Präsenzgottesdienste verzichten. Ausgerechnet in einer Zeit, in der die für Christen wichtigsten Feste – Karfreitag und Ostern – stattfinden.





Wie sich Dekanin Richter und Dekan Kloker zu den Beschlüssen äußern und was das anhaltende Fehlen von Perspektiven für die Gastronomie und die Hotellerie bedeutet, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



