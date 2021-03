1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland – Veranstaltungsreihe in Gmünd

Die bundesweite Ausschreibung anlässlich des Festjahres „ 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ hat in Schwäbisch Gmünd den Impuls zu der Veranstaltungsreihe „Auf das Leben und in die Salons!“ gegeben.

Vom 22 . April bis zum 31 . Oktober spannen Ausstellungen und Salons einen weiten zeitlichen und inhaltlichen Bogen zu „ 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“.





Über die Gäste und das Veranstaltungsprogramm berichtet die RZ in der Freitagausgabe.



Diese sommerliche und ambitionierte Reihe umfasst zehn Salons, zwei Ausstellungen, vier Vorträge, fünf Stadtführungen, eine Medienpräsentation und eine Buchvorstellung. Außerdem gibt es die Möglichkeit, an Sonntagen die mittelalterliche Synagoge in der Imhofstraßezu besichtigen.

