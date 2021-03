Gmünder Haushalt: Buchstraße raus und Florian rein in die aktuelle Investitionsplanung

Foto: Heino Schütte

Freude und Frust lagen am Mittwoch im Gemeinderat eng beieinander. Mehrheitlich entschieden sich die Stadträtinnen und Stadträte für ein Aufschieben der heftig diskutierten Buchstraßen-​Sanierung. Dafür gab es deutliche Zustimmung für eine sofortige Inangriffnahme der dringend notwendigen Modernisierung und Erweiterung der Gmünder Feuerwehrzentrale Florian (Bild).

Donnerstag, 25. März 2021

Heino Schütte

Auch wurde in der Sitzung der Haushaltmit seiner mittelfristigen Finanzplanung verabschiedet. Mit einer Rekordverschuldung von überMillionen Euro steht das Zahlenwerk vor dem dunklen Hintergrund der Corona-​Krise mit noch vielen Fragezeichen. In den letzten Tagen hatte die Stadtverwaltung beim Regierungspräsidium nochmals um eine Aufstockung der Kreditermächtigung nachgesucht. Die Kommunalaufsicht genehmigte weitereMillion Euro, allerdings mit der Maßgabe, dass dieses Geld nur für wirklich dringende Pflichtaufgaben eingesetzt wird. In der Abwägung fiel die Buchstraße raus, dafür kam das Feuerwehrhaus rein in den aktuellen Haushalt.

