Inzidenz im Rems-​Murr-​Kreis: 100er-​Schwelle wieder überschritten

Inzidenz im Rems-​Murr-​Kreis: 100 er-​Schwelle wieder überschritten

screenshot rems-​murr

Der Rems-​Murr-​Kreis hat die 100 er-​Schwelle bei der 7 -​Tage-​Inzidenz am 25 . März erstmals wieder überschritten. Erst wenn dieser Wert drei Tage in Folge überschritten wird, sind Einschränkungen nötig. Das bedeutet: Sollte der Wert am Donnerstag, Freitag und Samstag überschritten werden, könnten frühestens am Dienstag, 30 . März, die in der Corona-​Verordnung des Landes vorgesehenen Einschränkungen gelten.

Donnerstag, 25. März 2021

Nicole Beuther

1 Minute 43 Sekunden Lesedauer



Mit diesem Vorgehen soll gerade dem Einzelhandel ein Mindestmaß an Vorlauf ermöglicht werden. Voraussetzung für Einschränkungen ist außerdem, dass die hohen Infektionszahlen nach Einschätzung des Gesundheitsamts nicht auf einen punktuellen Ausbruch zurückzuführen sind, sondern dass vielmehr ein diffuses Infektionsgeschehen vorliegt. Das ist im Moment der Fall.

Landrat Dr. Richard Sigel sagt: „Wir haben im Rems-​Murr-​Kreis funktionierende Strukturen und stemmen uns gemeinsam mit aller Kraft gegen die Pandemie. Leider können wir den bundesweiten Trend dennoch nicht aufhalten. Daher schmerzt es umso mehr, dass wir nach wie vor zu wenig Impfstoff bekommen. Wir haben das Sozialministerium bereits dringlich gebeten, unsere Kapazitäten zu erhöhen. Wir stehen bereit – was fehlt, ist der Impfstoff. Dabei müssten wir beim Impfen jetzt dringend Gas geben, um die dritte Welle zu brechen.“

100

120

In der dritten Welle stehe man besonderen Herausforderung gegenüber, so der Landrat. „Wir kämpfen gerade an zwei Fronten: Einerseits müssen wir die aktuelle Welle der Infektionen brechen und die Krise managen. Andererseits erwarten die Bürgerinnen und Bürger zurecht, dass wir trotzdem die Perspektiven nicht aus dem Auge verlieren und mögliche Öffnungsszenarien vorbereiten. Deshalb möchten wir im Rahmen eines Modellprojekts Öffnungsschritte mithilfe von Schnelltests erproben“, sagt Landrat Dr. Richard Sigel.Wenn der Inzidenzwert drei Tage in Folge überbleibt, muss der Landkreis Öffnungen zurücknehmen. „Es wäre bitter, wenn wir hier im Landkreis die Notbremse ziehen müssten. Denn unser Einzelhandel, aber auch die Musikschulen und Vereine, haben die Öffnungen so verantwortungsvoll umgesetzt und uns allen hat etwas mehr Normalität gutgetan“, sagt Landrat Dr. Richard Sigel.In dieser fragilen Lage appelliert der Landrat an die Bürgerinnen und Bürger: „Es kommt jetzt auf uns alle an. Denken Sie bitte weiterhin an Abstand, Lüften, Masken und Hygiene. Einem kurzen Beisammensein kann eine lange Quarantäne folgen. Gerade auch mit Blick auf Ostern bittet der Landrat die Bürgerinnen und Bürger, die kostenlosen Schnelltests zu nutzen: „Schnelltest bieten zumindest für den Moment ein Stück mehr Sicherheit und Klarheit. Im Rems-​Murr-​Kreis haben wir inzwischen ein flächendeckendes Netz an Testzentren geknüpft. Helfen Sie mit, nur gemeinsam können wir es schaffen, dem Virus einen Riegel vorzuschieben“, so Sigel weiter.Im Schnelltestportal des Landkreises unter www​.rems​-murr​-kreis​.de/​s​c​h​n​e​l​ltest stehen mehr alsTestzentren für kostenlose Schnelltests bereit.

202 Aufrufe

412 Wörter

2 Stunden Online



