Mutlangen: Gemeinderatssitzung im Forum

Am Mittwoch fand im Mutlanger Forum eine Gemeinderatssitzung statt. Hierbei entschieden die Räte unter anderem über die Zukunft des Whirlpools im Mutlantis. Zur Auswahl standen zwei Modelle. Zudem beschlossen die Räte in der Sitzung die Anschaffung von insgesamt 98 neuen ipads für die Hornbergschule und die Grundschule zum Preis von rund 40 800 Euro.

Donnerstag, 25. März 2021

Marcus Menzel

Weiteres Thema war das Sanierungsgebiet Ortsmitte III. Hier beschlossen die Räte einstimmig, dass eine Förderung von neuen privaten Maßnahmen im Sanierungsgebiet Ortsmitte III in Mutlangen nicht mehr gewährt wird. Zuvor gab Wolfgang Siedle hierzu Auskünfte. Mehr über die Sitzung und wie es mit dem Whirlpool im Mutlantis weiter gehen wird, lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Donnerstag,. März.

