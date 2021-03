Anna Rupprecht landet in den Top 15

Die zweite Top-​Ten-​Platzierung in Folge hat Anna Rupprecht zwar verpasst, doch immerhin ist ein weiteres Top-​ 15 -​Ergebnis herausgekommen. Beim ersten Einzelspringen in Tschaikowski landete die Skispringerin des SC Degenfeld als Sechste des ersten Durchgang am Ende auf Rang 14 .

Mit ihrem Sprung auf 89 , 5 Meter hatte Anna Rupprecht die Qualifikation für das Einzelspringen von der Normalschanze im russischen Tschaikowski auf Platz fünf abgeschlossen.



Beim ersten von zwei Einzelwettbewerben in Tschaikowski konnte die 24 -​Jährige dann zunächst an ihr bemerkenswertes Quali-​Ergebnis nahtlos anknüpfen. Denn schon im Probedurchgang untermauerte sie ihre Ambitionen auf einen weiteren Top-​Ten-​Platz. Mit 95 Metern mischte sie als Viertplatzierte ganz vorne mit.

Im ersten Durchgang ließ die Mixed-​Weltmeisterin einen Sprung auf 91 Meter folgen, lag zwischenzeitlich als beste Deutsche auf Platz sechs und verschaffte sich damit eine gute Ausgangsposition für das Finale der besten 30 .

Da sie sich im zweiten Durchgang dann aber mit einer Weite von 86 Metern begnügen musste, beendete Rupprecht das erste Einzelspringen in Tschaikowski als zweitbeste deutsche Teilnehmerin auf Platz 14 . Zwei Positionen davor landete ihre Teamkollegin Katharina Althaus ( 88 , 5 / 88 Meter).







Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 27 . März.



