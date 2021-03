Inzidenz im Ostalbkreis und im Rems-​Murr-​Kreis steigt weiter

Die Lage im Ostalbkreis: Inzidenz: 142 , 0 , R-​Wert: 1 , 2 , Zunahme um 113 Fälle. Die Lage im Rems-​Murr-​Kreis: Inzidenz: 122 , 4 , R-​Wert: 1 , 2 , Zunahme um 118 Fälle. Die Inzidenz steht für die Anzahl neuer Fälle je 100 . 000 Einwohnende in 7 Tagen. Der Reproduktionswert R steht für die Anzahl der Personen, die eine infizierte Person durchschnittlich mit COVID-​ 19 infiziert. Bei R< 1 sinkt die Zahl der Neuinfektionen. Für detaillierte Zahlen, Angaben zur Inzidenz und der Situation in den Kliniken bitte weiterlesen.

Aktuell gibt es im Ostalbkreis eine-​Tage-​Inzidenz vonNeuinfektionen/​Einwohner und eine Zunahme umFälle.Ihre Erstimpfung habenMenschen im Ostalbkreis erhalten unddie Zweitimpfung. Seit Beginn der Pandemie gab es im OstalbkreisInfizierte,Covid-​-​Patienten sind verstorben. Die aktuelle Situation in den Kliniken im Ostalbkreis:vonIntensivbetten sind belegt, sechs Covid-​-​Patienten befinden sich laut Divi-​Intensivregister in intensivmedizinischer Behandlung, drei werden beatmet.Im Rems-​Murr-​Kreis gibt es eine Zunahme umFälle und die-​Tage-​Inzidenz beträgtIm Rems-​Murr-​Kreis wurden insgesamt von Land und KreisMenschen geimpft. Seit Beginn der Pandemie gab es im Rems-​Murr-​KreisInfizierte,Covid-​-​Patienten sind verstorben. Die Situation in den Kliniken:vonIntensivbetten sind belegt, sechs Covid-​-​Fälle befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung, davon werden vier beatmet.

