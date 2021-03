Mehr Grün in die Stadt: Gmünder Gemeinderat bringt „Integriertes Baumkonzept“ auf den Weg

Es war in den letzten Jahren ein schleichender Prozess in Schwäbisch Gmünd: Stück für Stück sind vor allem im Bereich Johannis– und Marktplatz Stadtbäume verschwunden. Sie sollen jetzt im Sinne des Klimaschutzes wieder „aufgeforstet“ werden.

In seiner abschließenden Beratung zum Haushalt 2021 mit mittelfristiger Finanzplanung hat der Gemeinderat jetzt einmütig ein „Integriertes Baumkonzept“ für die Innenstadt auf den Weg gebracht. 250000 Euro sind dafür vorgesehen. Alte Baumstandorte sollen reaktiviert, neue unter Berücksichtigung zu Fragen des Denkmalschutzes, von Verkehrsbeziehungen usw. festgelegt werden. Im Außen– und Forstbereich startet zudem schon im April eine große Mitmach-​Aktion für einen klimagerechten Waldumbau. Es tut sich in Schwäbisch Gmünd also plötzlich vieles zum Thema Baum.

