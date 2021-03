Betriebsrat: Erhaltung von Ritz Pumpen Manufaktur ist Herzensangelegenheit

Der Betriebsrat von Andritz Ritz in Schwäbisch Gmünd hat in einem ganztägigen Workshop über Ideen und Ansätze beraten, wie eine Alternative zum Vorschlag der Arbeitgeber-​Rechtsanwalts-​Kanzlei Noerr aussehen kann. Noerr vertritt die Interessen von Andritz Hydro (Hauptsitz Graz Österreich) und beharrt in den Gesprächen zur Betriebsänderung auf die Schließung des Andritz-​Ritz-​Standortes auf dem Gügling.

Samstag, 27. März 2021

Thimo Schabel, Betriebsratsvorsitzender, sagt: „Die Ritz Pumpen Manufaktur, mit der bestehenden Produktvielfalt, insbesondere im Unterwasserbereich zu erhalten, wäre die Herzensangelegenheit des Betriebsrats. Wenn das nicht möglich sein soll, bedarf es jedoch einem anderen Vorgehen als eine bloße Schließung des Gmünder Standortes.







Mit welchen Vorschlägen Betriebsrat und IG Metall am Montag in die Gespräche mit der Arbeitgeberseite gehen, steht am 27 . März in der Rems-​Zeitung.



