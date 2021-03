Saisonstart beim Bauernmarkt in Mittelbronn

Foto: wpf

Bei heftigen Windböen startete der Mittelbronner Bauernmarkt in die neue Saison. Um das Gebäude der Dorfgemeinschaft war von Anfang an geschäftiges Treiben zu beobachten und die regulären Parkplätze waren kurz nach Marktbeginn bereits belegt.

Sonntag, 28. März 2021

Edda Eschelbach

27 Sekunden Lesedauer



Altbekannte Marktbeschicker freuten sich auf Stammkundschaft und neue Stände erweiterten die Angebotspalette. 25 Marktstände gab es diesmal und der Begriff „Bauernmarkt“ könnte fast als Untertreibung gesehen werden, angesichts er Vielzahl an Produkten, die hier angeboten wurden.





Was sich beim Bauernmarkt in Mittelbronn ansonsten ereignete, und was sich zum Beispiel die Grundschulkinder und ihre Eltern einfallen ließen, um trotz Corona eine Art Bewirtung auf die Beine zu stellen, berichtet die Rems-​Zeitung am 29 . März.



