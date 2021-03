TSB Gmünd verpflichtet Eric Zimmermann

Foto: Schoch

Auf der Linksaußen-​Position hat es Handlungsbedarf beim Handball-​Oberligisten TSB Gmünd gegeben. Recht schnell gelang es dem Sportlichen Leiter des TSB, Jürgen Rilli, diese Lücke im Kader zu schließen. Der 19 Jahre junge Eric Zimmermann, der seit 2016 im Nachwuchscenter des Bundesligisten Frisch Auf Göppingen ausgebildet wurde, verstärkt den TSB Gmünd zur neuen Saison.

Sonntag, 28. März 2021

Alex Vogt

1 Minute 4 Sekunden Lesedauer



2021

22

1

83





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 29 . März.



Einen frischen und aufgeweckten Eindruck machte Eric Zimmermann bei seiner ersten kurzen Stippvisite in der Gmünder Großsporthalle. Ab September, zum erhofften Start der Spielzeit/​, wird er hier regelmäßig im TSB-​Trikot auflaufen. „Als ich erstmals vom Interesse gehört habe, war es für mich ein unbeschreibliches Gefühl, zu wissen, dass ich bald in der Oberliga spielen darf“, berichtet der-Meter-Youngster. Von der Atmosphäre innerhalb der Mannschaft und des Umfelds war er direkt angetan. Als „sympathisch, freundlich und willig“ bezeichnet der talentierte Rechtshänder seinen ersten Eindruck vom neuen Verein.Willig und zielstrebig – diese Attribute treffen ebenso auf den jungen Linksaußen zu. „Ich gehe ziemlich gerne in die erste Welle, das Konterspiel macht mir am meisten Spaß“, so Zimmermann, der sich selbst aber vor allen Dingen als Teamplayer sieht. Bereits auf den ersten Blick wird klar, dass der Youngster damit perfekt hineinpassen wird in die Spielphilosophie von TSB-​Chefcoach Dragos Oprea – einer aggressiven Abwehr verbunden mit überfallartigem Umschaltspiel und schnellem Torabschluss.„Seine Dynamik und seine Schnelligkeit sind Erics größte Stärken, damit wird er uns weiterbringen“, freut sich Rilli deshalb auf den Neuzugang, der zudem über Athletik und Sprungkraft sowie gute Wurfvarianten verfügt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



135 Aufrufe

258 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb