Ungebremst auf ein haltendes Auto gefahren

Am Freitagmittag, gegen 15 . 10 Uhr, befuhr eine 65 -​jährige BMW-​Fahrerin die B 298 in Richtung Spraitbach. Etwa 200 Meter nach der Ausfahrt Pfersbach wollte sie nach links in einen Feldweg einbiegen. Hierfür blinkte sie links, musste aber zunächst wegen Gegenverkehr anhalten. In der Folge kam es zu einem Auffahrunfall bei dem der Unfallverursacher leicht verletzt wude.

Sonntag, 28. März 2021

Edda Eschelbach

Der nachfolgende-​jährige Peugeot-​Fahrer hielt zwar ebenfalls an. Ein weiterer nachfolgenderjähriger Golf-​Fahrer bemerkte dies jedoch zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf den Peugeot auf. Der Fahrer des Peugeot zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich aufEuro.

