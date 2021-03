Viele Gläubige beim Gottesdienst im Heilig-​Kreuz-​Münster am Palmsonntag

Am Palmsonntag wurde im Heilig-​Kreuzmünster in Gmünd der letzte Sonntag vor Ostern und der Beginn der Karwoche feierlich begangen und das bereits zum zweiten Mal unter Pandemiebedingungen. Das Motto dieser Woche laute „Zwischen Hosianna und kreuziget ihn“, so Dekan Robert Kloker.

Dekan Kloker erinnerte an den triumphalen Einzug Jesu in die Heilige Stadt Jerusalem, in der das Volk in Verehrung für ihn als König, der ihnen im Alten Testament verheißen war, Palmzweige streute. Dekan Kloker berichtete, was daraufhin folgte: Schmähungen, die Jesus annahm, ohne sie als Schande zu empfinden, eine hämische Befragung durch Pontius Pilatus, ob er der König der Juden sei. „Hohn und Spott, die zum Todesurteil für Jesus führten“, so erfahren es die Gläubigen an diesem Sonntagmorgen aus einer Kurzfassung der Leidensgeschichte nach dem Evangelium von Markus.

