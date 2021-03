Dr. Karin Schwarz neue Rektorin der Rauchbeinschule

Foto: A.Bulling

Die Rauchbeinschule ist nicht mehr Teil eines Schulverbunds, sondern wieder eine eigenständige Grundschule. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat nun mit Dr. Karin Schwarz die Schulleiterstelle der Rauchbeinschule in Schwäbisch Gmünd neu besetzt.

Montag, 29. März 2021

Gerold Bauer

1 Minute 6 Sekunden Lesedauer



2011

2018

2019

Dr. Karin Schwarz, bisher Rektorin der Theodor-​Heuss-​Schule in Herlikofen, wurde im März mit sofortiger Wirkung an die Rauchbeinschule versetzt und hat nun dort das Amt der Rektorin inne. Mit der Aushändigung der Ernennungsurkunde durch Schulrätin Cathrin Michael-​Koser gewinnt die Rauchbeinschule mit Dr. Karin Schwarz eine sehr kompetente und engagierte Schulleiterin, die bereits in sehr unterschiedlichen Feldern wertvolle Erfahrungen gesammelt hat.Schon während ihrer Dienstzeit an der damaligen Grund– und Hauptschule Gerstetten war die motivierte Pädagogin nicht nur als Lehrkraft an der Schule, sondern auch als Fachberaterin und Multiplikatorin zunächst für den Fachbereich Bildung und Schulaufsicht des Landratsamts Heidenheim und später für das Staatliche Schulamt Göppingen in verschiedenen Aufgabenfeldern tätig. Um ihr Wissen zu erweitern, belegte sie darüber hinaus berufsbegleitend den Master-​Fernstudiengang Schulmanagement an der Technischen Universität Kaiserslautern und promovierte anschließend im Bereich Erziehungswissenschaft an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd zur Thematik der strukturellen Schulentwicklung.übernahm Dr. Karin Schwarz die Schulleitung der Theodor-​Heuss-​Schule, Grundschule, in Herlikofen und im Schuljahr/​parallel hierzu die kommissarische Schulleitung der Pestalozzischule, Sonderpädagogisches Bildungs– und Beratungszentrum Schwäbisch Gmünd. Nun stellt sich Dr. Karin Schwarz der neuen beruflichen Herausforderung mit dem Ziel, die Qualität der Rauchbeinschule zu sichern und damit verbunden die Weiterentwicklung in den Feldern wie Digitalisierung, Schulbauernhof, Raumkonzept oder Ganztagesschule anzugehen und erfolgreich umzusetzen. Als regionale Ansprechperson für die Kooperation zwischen Tageseinrichtungen für Kinder und Grundschulen ist sie weiterhin für das Staatliche Schulamt Göppingen tätig.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



146 Aufrufe

264 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb