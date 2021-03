Gmünder Gemeinderat: Generaldebatte zum Haushaltsentwurf

Die Themen Coronakrise und Klimaschutz prägten am Mittwoch im Gemeinderat die Stellungnahmen der Fraktionen zum Haushaltsentwurf.

Mittwoch, 03. März 2021

Heino Schütte

Gut vier Stunden lang setzten sich die Fraktionssprecher nicht nur mit Zahlen, Investitionen und Schulden auseinander, sondern sie beschrieben ausführlich ihre Standpunkte zur Stadtentwicklung und zur Kommunalpolitik allgemein. Fraktionsübergreifend sind in diesem Jahr viele Gemeinsamkeiten erkennbar, vor allem bei der Bewältigung der Coronakrise. Ausführlicher Bericht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

