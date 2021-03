Gmünder Stadtlauf: 35 -​jähriges Jubiläum wird virtuell gefeiert

Archivfoto: Zimmermann

Der Gmünder Stadtlauf ist für die teilnehmenden Läuferinnen und Läufer stets die erste Standortbestimmung nach dem Winter. Wie schon beim Albmarathon im Herbst des Vorjahres wird die DJK Gmünd auch ihre zweite Laufveranstaltung pandemiebedingt virtuell stattfinden lassen. Vom 13 . bis 21 . März kann mit einer elektronischen Zeitmessung auf der Stadtlauf-​Originalstrecke gelaufen werden.

Mittwoch, 03. März 2021

Alex Vogt

1 Minute 2 Sekunden Lesedauer



2020

35

13

21

50

2

5





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 3 . März.



Wie beim Albmarathonwerden die Läuferinnen und Läufer beim. Gmünder Stadtlauf auf der markierten Originalstrecke unterwegs sein. Die Laufzeiten werden mittels Transponder in der Startnummer erfasst, auch diese elektronische Zeitmessung hatte sich beim virtuellen Albmarathon bewährt. Der Start– und Zielbereich wird bei der Schwerzerhalle sein.Anders als beim Albmarathon kann auf den Strecken eine Woche lang gelaufen werden, um in die Wertung zu kommen. „Beim Stadtlauf braucht man weniger Erholungszeit“, begründet Tim Schwarzkopf den kürzeren Zeitraum zwischen dem. und. März. „An einem Wochenende kann man den Zehn-​Kilometer-​Lauf absolvieren und am nächsten den Halbmarathon. Das ist nicht so schwierig wie beim Albmarathon, nachKilometern braucht man schon eher eine Pause“, fügt der Organisator von der Ausdauersportabteilung der DJK Gmünd hinzu.Neu im Stadtlauf-​Angebot mit dabei ist der Lauf über fünf Kilometer, der die bisherige Distanz überKilometer ersetzt. „Der Fünfer kann schon ab elf Jahren gelaufen werden, da wird auch für die Jüngeren etwas geboten“, teilt Schwarzkopf mit. Beim Team-​Cup über zweimal fünf Kilometer können sich Läuferinnen und Läufer gemeinsam, aber nacheinander als Zweierteam auf dieser Strecke beweisen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



117 Aufrufe

250 Wörter

51 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb