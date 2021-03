„Impf-​Truck“ macht in Kürze Station in Alfdorf

Der „Impf-​Truck“ ist eingerichtet wie eine Arztpraxis (Foto: rmk)

„Eine gute Nachricht gibt es für alle über 80 -​Jährigen in Alfdorf“, freut sich Bürgermeister Ronald Krötz. „In sehr enger Zusammenarbeit mit dem Landkreis können wir in Kürze eine mobile Impfeinheit hier begrüßen, welche voraussichtlich 120 Bürgerinnen und Bürger im Alter von über 80 Jahren impfen wird.“

Mittwoch, 03. März 2021

Gerold Bauer

Die Einheit komme, so der Alfdorfer Schultes weiter, mit einem „Impf-​Truck“, der voraussichtlich vor der Alten Halle stehen werde. Die in Frage kommenden Senioren werden in den nächsten Tagen über den Termin und die Anmeldemöglichkeiten schriftlich informiert.





Wie die aktuelle Corona-​Situation in Alfdorf aussieht und warum der Bürgermeister noch keine Entwarnung geben kann, steht am 3 . März in der Rems-​Zeitung!



