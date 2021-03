Leinzell: Sitzung der Verbandsversammlung

Foto: Marcus Menzel

Der Gemeindeverwaltungsverband Leintal-​Frickenhofer Höhe traf sich am Dienstagabend zu einer Sitzung in der Kulturhalle in Leinzell. Auf der Tagesordnung standen unter anderem die Wahl des Verbandsvorsitzenden und der Stellvertreter, die Feststellung der Jahresrechnung für das Rechnungsjahr 2019 mit Beratung und Beschlussfassung sowie die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 .

Mittwoch, 03. März 2021

Marcus Menzel

23 Sekunden Lesedauer



4

Außerdem ging es um den Neubau eines Verbandsgebäudes im gemeinsamen Gewerbegebiet Leinzell-​Göggingen und um die Änderung des Wohngebiets „Steingau“ in ein Sondergebiet für die Ansiedlung eines Einkaufsmarktes. Es soll ein REWE-​Markt entstehen. Mehr lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Donnerstag,. März.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



190 Aufrufe

92 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Leinzell ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb