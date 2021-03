Opel kehrt zurück zum 1 . FC Germania Bargau

Foto: 1. FC Germania Bargau

Zur neuen Saison wird Mittelfeldspieler Oliver Opel zum Fußball-​Bezirksligisten 1 . FC Germania Bargau zurückkehren.

Dienstag, 30. März 2021

Alex Vogt

31 Sekunden Lesedauer



1

26

20

1

82

47

1

Mit Oliver Opel hat der. FC Germania Bargau noch einmal einen Wunschspieler für sich gewinnen können. Der-​Jährige hatte in BargauLandesligaspiele absolviert, bevor er über den TSV Schornbach zum TV Straßdorf wechselte. Opel hat in seiner Vergangenheit zwischenzeitlich auch schon Luft in der Verbandsliga beim. FC Normannia Gmünd schnuppern dürfen. In der Bezirksliga hat er bei den Sportfreunden Lorch inSpielenTore geschossen.„Mittelfeldspieler Oliver Opel wird noch einmal Qualität und Erfahrung mit in unser Team bringen. Nun ist er zurück und wir freuen uns sehr, ihn ab der neuen Saison in unserem Team zu haben“, heißt es in einer Pressemitteilung des. FC Germania Bargau.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



58 Aufrufe

127 Wörter

12 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb