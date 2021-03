Jeep in Rems gerollt

Ein 52 Jahre alter Handwerker stellte seinen Jeep am Dienstag gegen 17 . 15 Uhr zur Durchführung von Malerarbeiten auf dem Plateau der Birkelspitze in Weinstadt-​Endersbach ab. Da er seinen Pkw nicht ausreichend gegen das Wegrollen sicherte, rollte dieser den Hang in Richtung Rems hinunter und blieb letztlich im Fluss stecken.

Mittwoch, 31. März 2021

Nicole Beuther

Das Fahrzeug konnte gegenUhr von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Feuerwehr war mit insgesamtEinsatzkräften ebenfalls im Einsatz. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand am Jeep Totalschaden in Höhe von rundEuro, Fremdschaden entstand nicht.

