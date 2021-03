Mobilitätsstation: Prototyp des Verkehrsministeriums am Gmünder Bahnhof enthüllt

Feierliche Enthüllung der ersten Mobilitätsstation des Landesverkehrsministeriums am Mittwochmorgen am Bahnhof in Schwäbisch Gmünd. Die neuen Säulen sollen Signal setzen für die Mobilitätswende und eine bessere Vernetzung der Verkehrsmittel, vor allem natürlich im Bereich des ÖPNV.

Heidelberg, Konstanz, Süßen — und am Mittwoch Schwäbisch Gmünd zuvorderst. Das sind die vier Modellstädte, die vom Landesverkehrsministerium für die Erstellung dieser Mobilitätsstationen ausgewählt wurden. Rund ein Jahr Planungs– und Gestaltungszeit hätten sich gelohnt, meinten die Beteiligten bei der Präsentation des Prototyps am Bahnhof, dem alleine in Schwäbisch Gmünd in den nächsten Tagen fünf weitere Säulen folgen sollen. Die Infosäulen sollen nicht nur Signalwirkung entfalten, sondern bieten nach den Überzeugung ihrer Erfinder und Gestalter viele praktische Vorteile.

