Neue Spielgemeinschaft: Juniorteam Kocher-​Lein

Um den Fußball-​Spielbetrieb für die kommenden Jahre im Nachwuchsbereich sicherstellen zu können, haben sich die fünf Vereine 1 . FC Eschach, SV Göggingen, FV Hohenstadt, TSV Untergröningen und FC Schechingen dazu entschlossen, zusammen eine neue Spielgemeinschaft einzugehen. Zur Saison 2021 /​ 22 wird daher das Juniorteam Kocher-​Lein gegründet.

Da es in den vergangenen Jahren für alle beteiligten Vereine immer schwieriger geworden ist, in allen Jugend-​Altersklassen Mannschaften zu stellen, ist dies der Schritt in die richtige Richtung. Vor allem bei den A– und B-​Junioren ist man von der Spieleranzahl her dadurch wieder breiter aufgestellt. Zudem wird ein Verschieben der Jugendspieler in die nächsthöhere Jugend vermieden. Ab der kommenden Saison werden die fünf Vereine in den Altersklassen der D-​, C-​, B– und A-​Junioren als Juniorteam Kocher-​Lein auftreten. Bei den E-​Junioren wird jährlich je nach Bedarf entschieden.Nach Einschätzung der jeweiligen Jugendleiter der beteiligten Vereine ist durch die Gründung dieses neuen Juniorteams nun eine sehr gute Basis für die nächsten Jahre geschaffen. Mit einem qualitativ hochwertigen Training möchte man die Entwicklung der Jugendspieler vorantreiben und möglichst erfolgreich Fußball spielen. Vor allem nach dieser wegen der Corona-​Pandemie so langen fußballfreien Zeit ist es wichtig, den Nachwuchskickern den Spaß am Fußball zu vermitteln.Zudem besteht nun die Möglichkeit, auf gleich fünf hervorragend geführte Vereinsanlagen zurückgreifen zu können. Außerdem liegen die fünf Dörfer geografisch sehr günstig – weite Fahrtwege werden dadurch vermieden. Alle fünf Vereine freuen sich schon sehr auf die Zusammenarbeit und blicken positiv in eine hoffentlich dann erfolgreiche Zukunft.

